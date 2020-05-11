Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un acı günü

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2020 13:10
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut vefat etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Palut'un annesi Leyla Palut'un hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilendi.

Leyla Palut'un cenazesinin bugün Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.

HATAYSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski teknik direktörümüz ve hemşehrimiz İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut'a yüce Allah'tan rahmet, İlhan Palut ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da yayımladığı mesajda, İlhan Palut'a başsağlığı ve sabır temennisinde bulunarak, Leyla Palut için Allah'tan rahmet diledi.

TRABZONSPOR'DAN MESAJ

Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Göztepe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için