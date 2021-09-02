Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik patronu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı
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02 Eylül 2021 10:57
Süper Lig takımlarından Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim netleşdi.

İzmir ekibi, Tayfun Korkut ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

47 yaşındaki teknik adam için resmi açıklama kısa bir süre içerisinde yapılacak.

Daha önce Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut, ilk kez Süper Lig'de görev yapacak.


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