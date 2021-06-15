Göztepe Taşkın Çalış'ı bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe sürpriz bir transfere imza attı. Yurt içi ve dışından oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılar Balıkesirspor'dan ayrılan orta saha Taşkın Çalış'la prensipte anlaşma sağladı.



Geçen sezonun devre arasında Menemenspor'dan Balıkesirspor'a giden 27 yaşındaki futbolcu İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturdu. Taraflar her konuda el sıkışırken iş resmi imzaya kaldı.



Gaziantepspor altyapısından yetişen deneyimli orta saha Süper Lig'de Gaziantep ekibinin yanı sıra Bursaspor ve Akhisarspor formalarını terletti. Taşkın 2015-2016 sezonunda ise Gümüşhanespor'a transfer oldu. Ardından Menemenspor'a imza atan oyuncu 3.5 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Son olarak Balıkesirspor'da geçen sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan Taşkın, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.



