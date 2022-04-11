Göztepe tarihinin en kötü serisi!

Üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24. haftadan itibaren oynadığı tüm maçları kaybetti.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe tarihinin en kötü serisi!
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11 Nisan 2022 13:31
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a evinde 2-1 yenilen Göztepe, tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.

Üst üste 9. maçını da kaybederek 27 puanda, düşme potasında kalan Göz-Göz kümede kalma umudunu mucizelere bırakırken, Süper Lig'de puan alamadığı en uzun dönemini yaşadı.

Ligin ikinci devresine üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24. haftadan itibaren sırasıyla Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konyaspor ve son olarak Kayserispor'a kaybetti.

İzmir temsilcisi daha önce de lige veda ettiği 1999-2000 sezonunda 15. haftadan itibaren art arda 8 maçını puan almadan geçirdi.

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