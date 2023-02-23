Göztepe, taraftarlarını tribüne davet etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, cumartesi günü evinde Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir ile oynayacağı özel maçın tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.



Deprem nedeniyle liglere verilen arada Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Göztepe'de yönetim, taraftardan destek istedi. Yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımız için 25 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Başakşehir FK ile oynayacağımız hazırlık maçının biletleri satışa açıldı. Göztepemiz ve Başakşehir FK, tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımız için gerekli kamu kurumlarına aktarılacağı hazırlık maçı gerçekleştirecek. Taraftarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 365, 2'nci kategori 145 ve 3'üncü kategori 55 TL olarak belirlendi. Maraton ve kuzey kale arkası tribünlerine seyirci alınmayacağı bildirildi. Göztepe, 27 Kasım'daki olaylı Altay derbisinin ardından aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle aylardır taraftarından uzak kalmıştı.