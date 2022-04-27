Göztepe taraftarından 'fair-play' protestosu

Süper Lig'de geçen hafta fair- play kaosunun yaşandığı maçın ardından deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp resmen küme düşen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda büyük protestoya hazırlanıyor. Pazar günü Çaykur Rizespor'la evinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin tribünleri büyük ölçüde dolduracağı öğrenilirken, taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime sert tepki gösterecek. Özellikle Gaziantep'te 90+2. dakikada 1-0 öne geçip golün fair- play ruhuna aykırı olduğuna hükmederek kendi inisiyatifleriyle gol yiyen futbolcuları eleştiren taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.



HERKES HESAP VERECEK



Başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil ve yönetime de çok kızgın olan Göztepeliler, tüm sportif ve idari kurmayları istifaya davet edecek. Sosyal medya üzerinden de mesajlar yayınlayan Göztepeliler, "Gürsel Aksel'de bu sefer cehennemi siz yaşayacaksınız. Rizespor maçından tribünlerdeyiz. Gaziantep'te rakibin gol atmasına izin veren, üstelik kaptan olmayan bu oyuncu bize hesap verecek. Kimse ihanet edemez" dedi.



KRİTİK SAATLER



Göztepe'nin küme düşmesiyle birlikte tüm gözler kulübün devir teslim işlemlerine çevrildi. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Mehmet Sepil, aynı zamanda kulübün hisselerinin çoğunluğunu da bulunduruyordu. Geçtiğimiz ay, başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Sepil, kulübün satışı için görüşmelere başladı. Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le 1-2 gün içinde tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.



İZMİR'E 2 KEZ GELDİ



Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelen Ankersen, Gürsel Aksel Stadı'nı ve kulübün tesislerini ziyaret etmişti. Danimarkalı iş insanı, sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti. Devir işlemlerinin sürdüğü bu dönemde Rasmus Ankersen'in tekrar Türkiye'ye geleceği açıklandı.



