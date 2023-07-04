Göztepe, Taha Altınkardeş transferini açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige çıkmak isteyen Göztepe, Trabzonspor'dan, Taha Altınkardeş'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe, Taha Altınkardeş transferini açıkladı
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04 Temmuz 2023 12:23
Transfer dönemine hızlı giren ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lige dönmeyi hedefleyen Göztepe bir transferi daha açıkladı.

Göztepe, Trabzonspor oyuncusu olan Taha Altınkardeş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

ORSİC TRANSFERİ KARŞILIĞINDA GİTTİ

Mislav Orsic'i, Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor verilen bonservis bedelinin yanı sıra iki kulübün de hissedarlarının aynı olmasından dolayı Göztepe'ye, Taha Altınkardeş'i bonservisiyle birlikte verdi.

Göztepe 19 yaşındaki genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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