Göztepe, Taha Altınkardeş transferini açıkladı

Transfer dönemine hızlı giren ve gelecek sezon Spor Toto Süper Lige dönmeyi hedefleyen Göztepe bir transferi daha açıkladı.



Göztepe, Trabzonspor oyuncusu olan Taha Altınkardeş'i kadrosuna kattığını duyurdu.



ORSİC TRANSFERİ KARŞILIĞINDA GİTTİ



Mislav Orsic'i, Southampton'dan kadrosuna katan Trabzonspor verilen bonservis bedelinin yanı sıra iki kulübün de hissedarlarının aynı olmasından dolayı Göztepe'ye, Taha Altınkardeş'i bonservisiyle birlikte verdi.



Göztepe 19 yaşındaki genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



