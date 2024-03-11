Göztepe, Süper Lig yolunda avantajlı!

Son haftalarda aldığı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Kocaelispor'un da puan kayıplarıyla sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Ligin 26. haftasını 55 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 5 haftadır galip gelemeyen Kocaelispor'la puan farkını 10'a yükseltti, lider Eyüpspor'la da puan farkını 6'ya indirdi.



Dün konuk olduğu ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla geçen Göztepe, yenilmediği son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Stoilov'la 14 maçta tek yenilgi



Sezona Radomir Kokovic'le başladıktan sonra 12. haftadaki Erzurumspor FK yenilgisinin ardından Sırp teknik adamla yollarını ayıran Göztepe, takımın başına Stanimir Stoilov'u getirdi. Bulgar teknik adamla 14. maçını geride bırakan Göztepe, bu müsabakalarda sadece bir kez yenilirken, 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Takımı 20 puanla lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde 6. sırada alan tecrübeli çalıştırıcı, 14 haftada 35 puan topladı.



Son 8 hafta



Göztepe, kalan 8 haftada elde edeceği sonuçlarla 2 sezon aradan sonra Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor.



Kalan 8 maçının 4'ünü kendi evinde oynayacak Göztepe, sırasıyla Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor (D), Erzurumspor FK, Tuzlaspor (D), Bitexen Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile karşılaşacak.





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