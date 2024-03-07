Göztepe, Süper Lig için geri sayımda

Trendyol 1. Lig'de bitime 9 maç kala puan tablosunda 52 puanla en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde ikinci sıradaki yerini koruyan Göztepe, Süper Lig'e 2 sezon sonra dönüp 2025'teki 100'üncü kuruluş yılını taçlandırmak için geri sayıma geçti. Ligde ikinci yarıda 8 maçtır bileği bükülmeyen, son 13 maçta ise tek mağlubiyetle 10 galibiyet, 2 beraberlik alan Göz-Göz kalan haftalarda da hata yapmayıp Süper Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmeyi istiyor. Kalan 5 maçını deplasmanda, 4 karşılaşmasını ise İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip şimdiye kadar içerde ve dışarda benzer performans sergiledi.



Göztepe iç sahada 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puan, ligin en başarılı ekibi olduğu deplasmanlarda da 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle yine 26 puan topladı. Ligde maratonun kalan etabına pazar günü alt sıralardan kurtulmaya çalışan Şanlıurfaspor deplasmanında başlayacak Göz-Göz, ardından Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Bu iki maçta puan kaybı istemeyen Göztepe, 28'inci haftada ise takipçisi Kocaelispor'la dış sahada final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. İzmir ekibi bu haftalarda 3'te 3 yaparsa bitime 6 maç kala Süper Lig kapısını ardına kadar aralayacak. Göztepe sezonu Erzurumspor, Tuzlaspor (D), Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrumspor maçlarıyla bitirecek.



KOCAELİ'DEN MÜJDELİ HABER



Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu, 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışında 3 Nisan'da oynanması planlanan Kocaelispor-Göztepe maçına konuk taraftarın alınmasına karar verdi. Bu kararla 1700 Göztepe taraftarı Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta takımlarına tribünden destek verebilecek. Ligin ilk yarısında Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Kocaelispor taraftarları için gelen deplasman yasağı taraftarların çağrısı, kulüplerin girişimleri sonucunda kaldırılmıştı. Mücadeleyi iki takımın taraftarları da tribünden takip etmişti.





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