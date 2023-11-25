Göztepe, Stoilov ile ilk maçına çıkıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında Tuzlaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Stoilov ile ilk maçına çıkıyor
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25 Kasım 2023 14:22
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçında pazar günü İzmir'de Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Tuzlaspor maçında hakem Alpaslan Şen görev yapacak.

Teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdıktan sonra Stoilov'u takımın başına getiren Göztepe, son 2 haftada puan çıkaramadı.

Ligde 20 puan ve averajla 6. sıradaki sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız, Romal Palmer ve Mame Diouf'un sakatlıkları bulunuyor.

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