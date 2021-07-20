Göztepe, Stelios Kitsiou ile anlaştı

Göztepe, sağ bek transferinde Stelios Kitsiou ile mutlu sona ulaşmak üzere...

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Stelios Kitsiou ile anlaştı
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20 Temmuz 2021 14:05
Süper Lig'de ikinci etap çalışmalarını Afyonkarahisar kampında tamamlayan Göztepe, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...

Şu ana kadar 5 takviye yapan sarıkırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nün beki Stelios Kitsiou ile prensipte anlaşma sağladı.

Yunan oyuncunun Ankaragücü ile kontratını sonlandırmaya çalıştığı ve sonrasında Ege temsilcisine imza atacağı kaydedildi.

PAOK altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'ne transfer oldu. Kitsiou, Başkent ekibinde 2.5 sezon top koşturdu.

Geçen sezon 30 maça çıkan Yunan futbolcu, 2523 dakika süre alıp 1 gol attı, 4 de asist yaptı.


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