Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'den hakemlere eleştiri!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, maçlarda aleyhlerine pek çok "şüpheli karar" alındığını gördüğünü ve bunları "basit hatalar" olarak nitelendirmediğini bildirdi.



Ivan Mance, yaptığı yazılı açıklamada, takımın her hafta genel olarak daha da iyiye gittiğini, Süper Lig'e çıkmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Hakemler konusunda yorum yapmaktan kaçınmaya çalıştığını ve hakemlerin herkes gibi hatalar yapabileceklerinin kabul edilmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Mance, şunları kaydetti:



"Ancak endişeliyim çünkü Göztepe'ye saygı gösterilmediğini düşünüyorum. Eleştirilerimizi kazandıktan sonra yapmak istiyorum yoksa kaybetmeye bahane olarak görülebiliyor. İlk 8 maçta aleyhimize olan pek çok şüpheli kararı gördük ki bunları basit hatalar olarak görmüyorum. Türk futboluna ilk yabancı yatırımcı getirmeyi başarmış Göztepe'nin her kulüp gibi adil maç yönetimine ihtiyacı var. Göztepe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri ve kulüplerine saygı duyulmasını hak eden harika taraftarlara sahip. Taraftarlarımız ülke içinde herhangi bir şeye yardım etmeye ihtiyaç duyulduğunda bunun bedeli ne olursa olsun ilk seferber olanlardan. Bu nedenle karşılığında sadece kulübümüze ve taraftarlarımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Koruma değil, sadece Göztepe'ye karşı adil bir tutum ve bize saygı gösterilmesini istiyoruz."



