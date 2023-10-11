Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'ndan güzel proje

İzmir'de Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın (GÖSEV) İl Milliği Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile gerçekleştirdiği Göztepeli Çocuklar Projesi'nde yeni sezon voleybol ile başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'ndan güzel proje
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11 Ekim 2023 16:30
8 Ekim Pazar günü 750 civarında öğrenci, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Göztepe-İstanbul BBSK maçında ağırlandı.

Öğrenciler, maçtan bir saat önce 8 farklı lokasyondan onlar için organize edilmiş servislerle alınıp, Atatürk Voleybol Salonu'na getirildi.

Çocuklar heyecan dolu unutulmaz bir maçın ardından yine servislerle alındıkları lokasyona bırakıldı. Öğrenciler Göztepe Uniforce üyelerinin organizasyonu ile maç boyunca coşkuyla sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

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