Göztepe-Southampton maçı Bornova'da oynanacak

Göztepe'nin İngiltere temsilcisi Southampton'la 15 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na oynanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe-Southampton maçı Bornova'da oynanacak
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13 Temmuz 2023 16:20
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe'nin İngiltere temsilcisi Southampton'la 15 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı hazırlık maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından 2023-24 sezonu için başlatılan zemin bakım çalışmalarında iklim koşullarının öngörülenden farklı gelişmesi sebebiyle, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.15'te oynayacağımız Southampton FC karşılaşması için uygun bir zemin oluşmadığından, oyuncu sağlığını riske atmamak adına karşılaşmanın aynı tarih ve saatte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmiştir" denildi.

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