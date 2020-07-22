Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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22 Temmuz 2020 16:10
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

 


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