Göztepe, Sivasspor maçına 7 eksikle çıkacak

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, 10. hafta mücadelesinde pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda pazartesi günü saat 19.30 başlayacak müsabakada hakem Serkan Tokat düdük çalacak.



Lige galibiyetle başladıktan sonra 6 maçta kazanamayan alamayan Göztepe, geçen hafta MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde Aytemiz Alanyaspor'la oynaması gereken müsabaka İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Göztepe, 10. haftaya 11 puanla girdi.



Brown Ideye'nin sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 futbolcu da pazartesi günkü müsabakada forma giyemeyecek.



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Rakibiyle Süper Lig'de 6 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 3 müsabakada ise sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.



