Göztepe Sivasspor Geniş özet izle, Göztepe Sivasspor özet

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İzmir ekibi Göztepe ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Uzun zamandır galibiyete hasret kalan Göztepe, Sivasspor karşısında Demba Ba'nın golüyle 1-0 galip gelerek taraftarını sevindirdi ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirdi. Sivasspor cephesinde ise mağlubiyet sürpriz oldu.

25 Şubat 2018 18:24
Göztepe Sivasspor Geniş özet izle, Göztepe Sivasspor özet
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Sivasspor'u konuk etti. Her iki takım da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, Göztepe yeni transferi Demba Ba'nın attığı tek golle galip gelerek avantajını devam ettirdi. Göztepe ve Sivasspor'un bu keyifli mücadelesinin özetini Sporx'ten takip edebilirsiniz. 


Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Göztepe, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren tek gol, maçın 35. dakikasında Demba Ba'dan geldi. Sabri Sarıoğlu'nun pasını iyi kontrol eden Demba Ba, ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla harika bir gol attı ve Göztepe'ye galibiyeti getirdi.

7 maç sonra kazanan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Göztepe Sivasspor özeti için buraya tıkla 

Tamer Tuna'dan Demir Grup Sivasspor maçında anlamlı bir hareket geldi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki Göztepeli komutanlar tarafından kendisine hediye edilen ve üzerinde Göztepe arması da bulunan pilot montunu giydi.

2. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan eğitim uçağının 16 Şubat'ta düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.

Tamer Tuna maçın ardından "Pilot montuyla çıktım, Göztepe arması da var montta. Burada uçuş sırasında iki pilotumuz Yunus Bal ve Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu. Tüm şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Çok zor şartlarda görev yapıyorlar, hepsine Allah kolaylık versin." açıklamasında bulundu.

Göztepe'den Elon Musk'a mesaj!
Göztepe, Demba Ba'nın attığı golden sonra Elon Musk'a twitter hesabından ilginç bir mesaj gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Göztepe, sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Demba Ba'nın Sivasspor'a çok uzak mesafeden attığı müthiş gol sonrasında Göztepe twitter hesabından Elon Musk'a bir mesaj gönderildi.

Göztepe'nin paylaşımında Elon Musk'ın twitter hesabı etiketlenerek ''Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi'' ifadelerine yer verildi.

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