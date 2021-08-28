Göztepe, Sivas'ta galibiyet peşinde

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Sivas'ta galibiyet peşinde
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28 Ağustos 2021 14:23
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, 29 Ağustos Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Ligde geçen sezonun son 3 haftasında puan çıkaramayan Göztepe, bu yıl Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta da konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezonla birlikte ligde 5 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılı ekipte Sivasspor maçı öncesi Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Kubilay Sönmez'in sakatlıkları bulunuyor.

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Demir Grup Sivasspor ise ligde ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

- Ligde 9. randevu

Süper Lig'de yarın birbirlerine 9. kez rakip olacak iki ekipten Göztepe, geride kalan 8 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 14'er gol üretti.


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