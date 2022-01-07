Göztepe Sinan Gümüş sesleri

Göztepe, hücum hattı için tercihini yerliden yana kullanırken Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ü yeniden listeye aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe Sinan Gümüş sesleri
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07 Ocak 2022 15:34
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda hücum hattında sıkıntı yaşayan Göztepe, golcü takviyesi için harekete geçti. Hücum hattında Adis Jahovic ve Cherif Ndiaye'ye alternatif olarak yerli bir forvet arayışına giren sarı-kırmızılılar, ibreyi yeniden Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş'e çevirdi. için yeniden devreye girdi. İlk yarıyı takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren Sinan için Göztepe'ye Süper Lig'den rakipler de çıktı.

4 KULÜP DAHA DEVREDE

Golcü oyuncu için Başakşehir, Alanya, Antalya ve Yeni Malatya'nın devrede olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde İstanbul kulübünde kalmayı tercih eden Sinan'ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor. Göztepe yönetimi, Sinan'ın menajeriyle de bağlantıya geçerken futbolcu maddi olarak ikna edilmeye çalışılıyor. Gurbetçi oyuncunun kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.  

 


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