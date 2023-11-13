Göztepe sert fren yaptı: Üst üste ikinci mağlubiyet

Göztepe, 1'inci Lig'de 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle Süper Lig yarışında ikinci sıraya kadar tırmandığı periyodun ardından önce en önemli rakiplerinden Kocaelispor'a evinde yenilerek yerini kaptırdı ardından Erzurumspor FK'ya da deplasmanda 3-2 mağlup olarak sert fren yaptı.



Erzurum deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen Taha Altıkardeş'in golleriyle beraberliği yakalayan ancak 87'nci dakikada rakibin Eren Tozlu'yla attığı gole engel olamayan Göz-Göz üst üste 2 kritik yenilgiyle yarışta yine geriye düştü. Henüz geçen hafta başında averajla üzerinde yer almasına rağmen evinde mağlup olarak ikinciliği kaptırdığı Kocaelispor'un 6 puan, 4 puan gerisinde olduğu lider Eyüpspor'un da 10 puan gerisinde kalan Göztepe, 20 puanla 6'ncı sıraya gerilerken play-off potasındaki yerini de riske attı.



Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılarda taraftarlar da sezon başında istifaya davet ettikleri Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'e yine isyan bayrağını açtı. Göztepe taraftarları sosyal medyada ortak bildiri yayınlayarak yaşanan puan kayıplarının kariyeri ve başarısı bilinmemesine rağmen takımın emanet edildiği Kokovic nedeniyle olduğunu savunup, Hırvat teknik adamı tekrar istifaya davet etti.



KOKOVIC: KAZANMAYI HAK ETMEDİK



Göztepe'de taraftarın sırt çevirdiği teknik direktör Radomir Kokovic, Erzurumspor deplasmanında çok fazla hata yaparak kazanmayı hak etmediklerini söyledi. Kokovic, "Oyuna çok yavaş başladık ve bireysel hatalardan kaynaklı 2 gol yedik. İlk yarı bitmeden geri dönmek için mücadele ettik ve 1 gol bulduk. Devre arasında ise oyunu nasıl çevirebileceğimiz ile ilgili çalışmalar yaptık. İkinci yarıda oyuna agresif bir şekilde başladık. Oyun formasyonumuzda değişikliğe gittik ve bunun ardından ikinci golü bulduk. Fakat son dakikalarda hatanın ardından 1 gol daha yedik. İyi değildik. Çok fazla hata yaptık ve kazanmayı hak etmedik" dedi.



TAHA'YA MİLLİ ÖDÜL



Göztepe'de Erzurumspor ağlarını 2 golle sarsan stoper Taha Altıkardeş, Ümit Milli Takım'a davet edildi. Sarı-kırmızılıların sezon başında Trabzonspor'dan alıp ilk 11'e monte ettiği 20 yaşındaki Taha, profesyonel kariyerinin ilk gollerini attıktan sonra Ümit Milli Takım'ın Slovenya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. Milliler, 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.





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