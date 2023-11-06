Göztepe sert düştü

Üst üste 5 galibiyetle ikinci sıraya tırmandıktan sonra evindeki kritik randevuda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Göztepe rakiplerine geçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe sert düştü
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06 Kasım 2023 15:31
1'inci Lig'de gol dahi yemeden üst üste 5 galibiyetle ikinci sıraya tırmandıktan sonra evindeki kritik randevuda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Göztepe rakiplerine geçildi.

Göz-Göz, en yakın rakibine iç sahada mağlup olduğu haftada diğer rakiplerinin de kazanmasıyla Süper Lig hattından inerek kendisini beşinci sırada buldu. Ligde Kocaelispor 23 puanla ikinciliği devralırken, lider Eyüpspor da 4-1'lik Adanaspor galibiyetiyle 27 puana ulaşıp, 20 puanda kalan Göztepe'ye 7 puan fark attı. Bandırmaspor, Altay'ı 2-0'la geçerken 22 puanla üçüncülüğe çıktı. Bodrum FK ise Manisa FK mücadelesini 2-0 kazanıp İzmir temsilcisini genel averajla solladı. Sarı-kırmızılı ekip bu hafta Erzurumspor FK deplasmanında kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak. 
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