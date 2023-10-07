Göztepe seriyi sürdürmek için oynayacak

Göztepe son zamanlarda yakaladığı yüksek form grafiğini devam ettirmek için sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe seriyi sürdürmek için oynayacak
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07 Ekim 2023 15:07
Trendyol Birinci Lig'de art arda Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Göztepe 8 Ekim Pazar Günü (yarın) Boluspor'un konuğu olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı bu maçta görev alamayacak.

Sıralamada 11 puanla 8'inci durumda yer alan Göztepe'nin Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic, Boluspor'u da yenip galibiyet serisini sürdüreceklerini dile getirdi.

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