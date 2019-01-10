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Göztepe, Serdar Gürler'i açıkladı

Göztepe, La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Göztepe, Serdar Gürler'i açıkladı
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10 Ocak 2019 23:28
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İspanya La Liga'da mücadele eden Huesca'dan Serdar Gürler ile kiralık olarak anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda Elazığspor'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A milli formayı giydi.



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