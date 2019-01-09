Göztepe, Serdar Gürler 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda gözünü üst sıralara çeviren Göztepe ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi.Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca formasını giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.İspanyol kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.Özelikle hücumdaki süratiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar'ın 2 gün içinde Antalya Belek kampına dahil olacağı ifade edildi. Bu sezon La Liga'da 16, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 maça çıkan Serdar Gürler skora katkı koyamadı. Serdar ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen hiç 90 dakika sahada kalamadı. Serdar kariyerinde daha önce Sochaux, Elazığspor, Trabzorspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formalarını giydikten sonra İspanya'nın yolunu tutmuştu.Antalya kampını sürdüren Göztepe'de ilk yarıda lisansı askıya alınıp kulüp bulması istenen golcü Nabil Ghilas'a teknik direktör Kemal Özdeş son bir şans verdi. Deneyimli teknik adamın kamp kadrosuna aldığı Cezayirli futbolcuyu yakından görmek istediği bildirildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan, idmanlarda oldukça neşeli tavırlar sergileyen Ghilas'ın takıma dahil olmasını eleştirdi. Toplam 16 yabancısı bulunan İzmir temsilcisinde ilk yarıda Ghilas gibi Scarione'nin de lisansı askıya alınmıştı.