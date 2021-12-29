Göztepe, Salih Uçan'a kanca attı

Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan İzmir ekibi, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, orta alanda yaşanan problemi Beşiktaş'tan Salih Uçan ile çözmeyi planlıyor. On numara da oynayan futbolcu kiralık olarak düşünülüyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Salih Uçan'a kanca attı
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29 Aralık 2021 16:46
Spor Toto Süper Lig'de devre arasına düşme potasında giren Göztepe'de yönetim, transfer için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızı yönetim, Türkiye'den birçok yıldızı gündemine alırken orta alana takviyeyi öncelik sırasına aldı. Kurmaylar teknik direktör Nestor El Maestro'dan aldığı rapor sonrasında Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan'ı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar sürecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Menajeri kanalıyla Uçan'ın nabzını yoklayan Göz-Göz yönetimi, olumlu temaslar kurarken Beşiktaş yönetimine talebini en kısa sürede iletecek.

OLUMLU SİNYALLER ALDI

Siyah-beyazlı ekipte sadece 5 lig maçında on birde forma giyen Salih'in de sürekli forma giyebileceği bir ekibe transferine olumlu bakabileceği öğrenildi. On numara pozisyonunda da forma giyen Salih, Bucaspor altyapısında yetişirken kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formaları da giydi.


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