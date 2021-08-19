Göztepe sağ beke Allan Nyom'u istiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Avrupa'yı hedefleyen Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Antalyaspor maçında savunmanın sağında Murat Paluli'nin aksaması üzerine teknik direktör Ünal Karaman bu pozisyon için transfer talep etti.



Yönetim de sağ bek transferi için girişimlere yeniden başlarken gündeme daha önce de listeye alınan Allan Nyom geldi. Kurmaylar, İspanya'da Getafe forması giyen 33 yaşındaki başarılı savunmanın menajerine ulaşıp nabız yokladı. La Liga'da mücadele eden İspanyol temsilcisiyle sözleşmesi devam eden futbolcunun maddi şartları sorgulandı.



OYUNCU SICAK BAKIYOR



Kamerunlu oyuncunun Süper Lig'de Göztepe forması giymeye sıcak bakabileceği ifade edilirken, yönetim transferi bir an önce bitirmek için çaba harcıyor. Futbolcuyla anlaşılması durumunda Getafe kulübüyle bonservis pazarlığına oturacak olan Göz-Göz, uygun bir bedelle Nyom'u kadroya katmayı planlıyor. Göztepe'de sözleşmesi biten Lamine Gassama'nın ayrılığından sonra sağ bekte elde sadece geçen yıldan Murat Paluli ve Kerim Alıcı kaldı.



