Göztepe, Ramon Pascal Lundqvist'le imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli ortaha Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, Ramon Pascal Lundqvist'le imzaladı
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05 Ocak 2024 16:31
Trendyol 1'inci Lig'de 2023-24 sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, ara transferde ilk imzayı Ramon Pascal Lundqvist'e attırdı.

Norveç'in Sarpsborg ekibinde forma giyen İsveçli orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

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