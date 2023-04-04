Göztepe Play-Off için kenetlendi

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 haftada Tuzlaspor ve Denizlispor maçlarını kazanıp, Yeni Malatyaspor'dan hükmen galibiyet alarak Play-Off ateşini yakan Göztepe, cuma akşamına kilitlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe Play-Off için kenetlendi
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04 Nisan 2023 16:23
Gürsel Aksel Stadı'nda lider Yılport Samsunspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda tüm camia takımdan 3 puan beklerken, taraftarların da satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Bilet fiyatları 1'inci kategori 475, 2'nci kategori 365, 3'üncü kategori 200, 4'üncü kategori 145, 5'inci ve 6'ncı kategori 55, misafir tribünü ise 70 TL olarak belirlendi.

SAMSUNSPOR 20 MAÇTIR YENİLMEDİ

Son 6 maçta namağlup 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 14 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, 20 maçtır yenilmeyen, 7 haftadır üst üste kazanan Samsunspor'u yenerek aylar sonra Play-Off potasına girmeyi hedefleyecek. Sadece ligin ilk 2 haftasında 5'inci sıraya adını yazdırabilen Göztepe, bir daha ilk 7 içinde yer alamadı.

Bu haftayı da kayıpsız geçmek isteyen 44 puanlı 9'uncu Göztepe, üzerinde yer alan 45'er puana sahip Manisa FK ve Bodrumspor ile 47 puanı bulunan Ankara Keçiörengücü'nün de kayıplarını bekleyecek. Manisa FK deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelirken, Bodrumspor da Boluspor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise haftayı bay takım olarak geçecek.

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