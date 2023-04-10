Göztepe Play-Off aşkına sahaya çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde evinde lider Yılport Samsunspor'u yenerek Play-Off ateşini yakan Göztepe salı günü sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe Play-Off aşkına sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 13:20
Göztepe, önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk Göztepe'de son Samsunspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan stoper Emir'in durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak.

Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü yendiği takdirde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın aylar sonra Play-Off hattına adını yazdıracak.

İzmir'deki maçı 2-1 kazanan Göz-Göz, galibiyet ve beraberlik halinde de ikili averajda rakibine üstünlük sağlayacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Ankara Keçiörengücü ile aynı puana sahip olduklarını belirterek, "İki takım da 47 puanda bulunuyor. Kazanıp rakibimizin önüne geçmek istiyoruz. Son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu başarılı grafiğimizi Ankara deplasmanında da sürdüreceğiz" dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery