Göztepe özel video hazırladı: Branislav Ivanovic

Süper Lig'de sezon öncesi stoper arayışlarını sürdüren Göztepe, aradığı yıldız savunmacıyı Rusya'da buldu. Bir süre önce prensip anlaşmasına varıp İzmir'e davet ettiği Planic'in transferinden vazgeçen sarı-kırmızılılar, Zenit ekibiyle yollarını ayıran Sırp yıldız Branislav Ivanovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



YÖNETİM NABIZ YOKLADI



Göztepe yönetimi, Sırp stopere "Göz-Göz gel" teklifi yaptı. Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de de forma giyen Ivanovic'e sürpriz bir teklif götüren sarı-kırmızılılar, yeni stadı, kulüp projeleri ve taraftar profilinin tanıtıldığı bir dosya hazırlayıp İzmir hakkında bilgiler verdi. Futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi. Göztepe yönetiminin 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla telekonferans yoluyla bir görüşme yapıp yıllık ücreti konusunda pazarlık yapması bekleniyor.



11 KUPA KAZANDI



Branislav Ivanovic, kariyerinde kaldırdığı kupalarla dikkat çekiyor. Sırp futbolcu uzun süre formasını terlettiği Chelsea ile 3 Premier Lig, 2 FA Cup, birer Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve lig kupasının sahibi oldu. Zenit ile de iki kez lig, bir kez de Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli stoper toplam 11 kez kupa kazandı. Ivanovic, Mitrovica, Belgrad ve Lokomotiv Moskova'da da forma giydi.



