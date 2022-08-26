Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti
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26 Ağustos 2022 21:55
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alman ekibi Hertha Berlin II'den 19 yaşındaki Mesut Kesik'in sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.

Sezonun ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlik alan Göztepe'nin 4 puanı bulunuyor.

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