Göztepe önceliği savunmaya verdi

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde önceliği savunma hattına verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe önceliği savunmaya verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 16:11
Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attıran sarı-kırmızılılar 2 stoper, 2 bek ve 1 kaleci transferi yaptı. İlk olarak Kasımpaşa'nın deneyimli defansı Tarkan Serbest'le transfer sezonunu açan Göztepe, ikinci imzayı Altınordulu sol bek Ali Dere'ye attırdı.

Göztepe ardından defansın sağına transfer yaptı. Tarık Çamdal ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü'nde Ogün Bayrak'ı renklerine bağladı.

Göztepe ardından Trabzonspor'un 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve başarılı bir performans sergileyen Emir Ortakaya'nın takımına dönmesinin ardından Göztepe, Taha'yı alternatif olarak almıştı.

Göztepe son olarak kaleci sorununu çözdü. Ülkemizde 2021-2022 sezonunda Altay ile Süper Lig'de forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis resmen Göztepeli oldu. İzmir ekibi tecrübeli file bekçisini Southmapton'dan 1 yıllığına kiraladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery