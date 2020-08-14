Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti
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14 Ağustos 2020 20:30
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



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