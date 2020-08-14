Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kubilay Sönmez'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.