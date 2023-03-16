Göztepe'nin yolu gole çıkmıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, 25'inci hafta sonunda gol yollarında en etkisiz 3 takımdan biri oldu. Deprem nedeniyle müsabakalardan çekilmek durumunda kalan Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmadığı ligde Göztepe, düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor ve Altınordu'yla birlikte en kötü performansı gösterdi. Göztepe, kümede kalma savaşı veren Denizlispor'la birlikte 24'er gole ulaşırken, Altınordu 20 golde kaldı.

Alt sıralarda yer alan Altay, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği de Göztepe'yi gol sayısında geride bıraktı. Kümede kalma savaşı veren Erzurumspor FK 25, Gençlerbirliği 26, Altay da 27 kez fileleri sarstı. Göztepe bu sezon toplam 10 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Ligden çekilen ve haftalardır sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor 22, Adanaspor ise 32 gol atmıştı. Bu haftayı bay geçirecek Göz-Göz, sonraki maçta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.