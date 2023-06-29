Göztepe'nin yeni sezon kampı İtalya'da

1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Temmuz Pazar günü başlayacağı sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da kamp yapacak.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu için 2 Temmuz Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılı futbolcular, 21 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.
Daha sonra 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde kamp yapacak Göztepe, İtalya'daki çalışmalarını 2 Ağustos Çarşamba günü tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
15 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de İngiliz ekibi Southampton'le hazırlık maçı oynayacak İzmir temsilcisinin diğer karşılaşmalarının programı daha sonra netleşecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu için 2 Temmuz Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılı futbolcular, 21 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.
Daha sonra 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde kamp yapacak Göztepe, İtalya'daki çalışmalarını 2 Ağustos Çarşamba günü tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
15 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de İngiliz ekibi Southampton'le hazırlık maçı oynayacak İzmir temsilcisinin diğer karşılaşmalarının programı daha sonra netleşecek.
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