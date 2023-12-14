Göztepe'nin yeni golcüsü Traore oldu

Göztepe'de Aliou Traore attığı gollerle son haftalara damga vurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin yeni golcüsü Traore oldu
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14 Aralık 2023 12:49
1'inci Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçı 11 gol atıp gol yemeden kazanan Göztepe'de Aliou Traore attığı gollerle son haftalara damga vurdu. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Traore, teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesiyle daha ofansif kimliğe büründü. İlk olarak kupada oynanan 1461 Trabzon karşılaşmasında sol açıkta forma giyen Fransız oyuncu attığı 2 golle yıldızlaştı. 

Fiziği ve tekniği ile dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, son Gençlerbirliği karşılaşmasında da şov yaptı. Ankara deplasmanında Mamah'ın yerine 60'ıncı dakikada oyuna giren Traore, yine hücuma yönelik oynadı. Oyuncu sürekli ceza sahasında gol aradı ve emeklerinin karşılığını aldı. Önce 80'inci dakikada fileleri sarsıp skoru 2-0'a getiren Traore ardından 87'de bir gol daha attı. Göztepe bu maçı 3-0 kazanırken, Traore ise üst üste 2 maçta ağları 4 kez sarsarak ileri uçta Göztepe'ye büyük katkı sağladı. 
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