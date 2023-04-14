Göztepe'nin yabancıları fark yaratıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32'nci hafta sonu itibariyle adını Play-Off potasına yazdırmayı başaran Göztepe'de yabancı futbolcular gösterdikleri performansla takımı sırtladı. Son 8 maçta Mamah, Ngalina, Arslanagic ve Mihojevic attıkları gollerle takıma hayat verirken, en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Avusturyalı santrfor Kvasina ise yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Göz-Göz'ün devre arasında ABD temsilcisi Colorado Springs'ten kadrosuna dahil ettiği Michee Ngalina, görev aldığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı. Ngalina 1-0 kazanılan Altınordu ve 1-1 berabere biten Pendikspor müsabakalarında ağları sarstı.

Ardından sakatlık geçiren Kongolu futbolcu 2 müsabakada forma giyemedi. Göz-Göz'ün en etkili isimlerinden biri Kenneth Obina Mamah oldu. Sezon başında bu yana hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Nijeryalı son haftalarda ise skora çok katkıda bulundu. Üst üste Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarında golleri sıralayan 24 yaşındaki oyuncu kazanılan galibiyetlerde başrol oynadı. Sezon başında Göz-Göz'e geldiği günden bugüne en çok eleştirilen Kvasina ise gol atamasa da asistleriyle ön plana çıktı.

Avusturyalı son olarak oynanan Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında 2 gol pası verdi. Oyuncu, son 8 maçlık periyotta 4 asist yapmayı başardı. Defansın bel kemiği olan Belçikalı Arslanagic de hücuma katkı koyan oyunculardan oldu. Tecrübeli stoper 2-0 kazanılan Tuzlaspor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydederken, genelde yedek bekleyen diğer savunmacı Mihojevic ise Ankara'da takımını attığı golle kurtardı.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında oyuna ikinci yarıda dahil olan Boşnak futbolcu, 82'nci dakikada ağları sarsıp Göztepe'nin maçı 3-2 kazanmasını sağladı. Göztepe'nin diğer yabancı futbolcuları Traore ve Palmer gollere katkı koyamasa da düzenli olarak forma giydi. Atanga'yı gönderen İzmir ekibinde devre arasında transfer edilen Fildişi Sahilli santrfor Loue henüz kendini gösteremedi. Son haftalarda takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyan Göztepe, pazar günü evinde Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.