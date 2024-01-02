Göztepe'nin vazgeçilmezi İsmail Köybaşı

Göztepe'de İsmail Köybaşı, sakatlığını atlattıktan sonra formayı bırakmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'nin vazgeçilmezi İsmail Köybaşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 13:46
1'inci Lig'de ilk devreyi 32 puanla Süper Lig yarışında 3'üncü sırada tamamlayan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, sakatlığını atlattıktan sonra formasını bırakmadı.

Sol bekte görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezon başında Somaspor ile oynanan özel karşılaşmada ayak tabanından sakatlandı. Nadir görülen sakatlık sonucu ilk 8 maçın hiçbirinde oynayamayan İsmail Köybaşı, tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden sahalara döndü.

İlk olarak 9'uncu haftada Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor maçıyla formasına kavuşan İsmail, 23 dakika görev yapıp hasretini bitirdi. Ardından diğer maçlarda da düzenli olarak forma giymeye başlayan tecrübeli futbolcu, geçen sezon olduğu gibi yine teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına kısa sürede girmeyi başardı. Oynadığı 9 maçta 624 dakika sahada kalan İsmail 2 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery