Göztepe'nin sigortası savunma

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde Play-Off yolunda Yılport Samsunspor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe, savunmasına güveniyor.



Güçlü rakibini yenerek aylar sonra ilk 7 içine adını yazdırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar önce rakibini durdurup ardından skor üretmeyi amaçlıyor. Birinci Lig'de 20 maçtır yenilmeyen ve üst üste 7 karşılaşmasını kazanan lider Samsunspor ise attığı 57 golle en çok üreten takım oldu.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, bu sezon sadece 3 maçta gol atamadı. Göztepe ise ligin en iyi savunma yapan ekiplerinden biri oldu. Hücumda çok üretken olamayan Göztepe, savunmada gösterdiği performansla ligin en az gol yiyen 4 takımından birisi oldu. Göz-Göz, toplam 11 maçta kalesini rakiplerine kapatmayı başardı. Taraftarının yoğun desteğini de arkasına alacak İzmir ekibinde teknik ekibin kaleyi Arda'ya teslim edeceği, Emir, Arslanagic ve Atınç üçlüsüyle defans hattını oluşturacağı ifade edildi.





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