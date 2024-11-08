Göztepe'nin şansı Konya'ya son maçlarda tutmadı

Süper Lig'de pazar günü Konyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlamaya hazırlanan Göztepe, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçı kaybetti.

Konyaspor'a 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında evinde 1-0 mağlup olan Göz-Göz, Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda oynanan iki karşılaşmayı da 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yitirdi.



Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda rakibine normal süresi 1-1 biten eşleşmede uzatmada 2-1 yenilerek elendi. Göztepe, bu maçlardan önce iki takım arasında Süper Lig'de 2017-2018 sezonundan itibaren oynanan 7 maçta ise 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç mağlup olmamıştı.



