Göztepe'nin rakibi Nazilli Belediyespor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1 Temmuz Pazar günü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi.
Müsabakanın pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi.
Müsabakanın pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.