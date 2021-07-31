Göztepe'nin rakibi Nazilli Belediyespor

Göztepe, hazırlık maçında pazar günü Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'nin rakibi Nazilli Belediyespor
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31 Temmuz 2021 16:32
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1 Temmuz Pazar günü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi.

Müsabakanın pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.


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