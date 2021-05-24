Spor Toto Süper Lig'de gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvayan Göztepe, savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Savunmanın ortasında forma giyen Cristian Titi ile sezon devam ederken yollarını ayıran, sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk ile de vedalaşan yönetim, mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak.



Galatasaray'dan sağ bek Martin Linnes ve sol bek Ömer Bayram'ı transfer listesine alan Göz-Göz, teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi sonrasında yine İstanbul ekibinin stoperi Ryan Donk'a da kancayı taktığı iddia edildi. G.Saray ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar, transferi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor.



CAZİP TEKLİF YAPILACAK



Göztepe, Türkiye'de uzun süre forma giyen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Donk'a cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Tecrübeli savunmacı, Hollanda'da Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de West Bromwich, Belçika'da Club Brugge formalarını giyerken Türkiye'de Kasımpaşa'da da görev yaptı.



