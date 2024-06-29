Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli yıldızda!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Miha Zajc'a Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe talip oldu. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli yıldızda!
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29 Haziran 2024 11:21
Son güncelleme 29 Haziran 2024 11:25
Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon planları arasında olmayan Miha Zajc'a yeni bir talip çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Zajc için Göztepe Kulübü, Fenerbahçe'ye oyuncunun maaş şartlarını sordu.

Yıllık 1.2 milyon euro maaşı olan Zajc'a, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp talip. Fenerbahçe, oyuncuyla kesin olarak yollarını ayıracak.



21 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. 

 
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