Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon planları arasında olmayan Miha Zajc'a yeni bir talip çıktı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Zajc için Göztepe Kulübü, Fenerbahçe'ye oyuncunun maaş şartlarını sordu.
Yıllık 1.2 milyon euro maaşı olan Zajc'a, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp talip. Fenerbahçe, oyuncuyla kesin olarak yollarını ayıracak.
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Zajc için Göztepe Kulübü, Fenerbahçe'ye oyuncunun maaş şartlarını sordu.
Yıllık 1.2 milyon euro maaşı olan Zajc'a, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp talip. Fenerbahçe, oyuncuyla kesin olarak yollarını ayıracak.
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.