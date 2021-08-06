Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Sinan Gümüş'te!

Transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, hücum hattına takviye için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı.



Transferde 7 futbolcuya imza attırarak adeta şov yapan, geçen sezon kiralık olarak boy gösteren için bastırıyor. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla takıma kazandırılan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sinan için Göztepe'nin yanı sıra Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve 18 sene sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın teklif yaptıkları öğrenildi.



KARAMAN ONAY VERDİ

27 yaşındaki sağ açık konusunda teknik direktör Ünal Karaman da olumlu rapor verirken, başkan Mehmet Sepil'in futbolcu ve menajeriyle temaslarını hızlandırdığı gelen haberler arasında. Sinan, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda forma giydiği 20 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.



