Göztepe'nin gol umudu Tijanic olacak

Süper Lig'de pazartesi günü düşme potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin gol umudu David Tijanic olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin gol umudu Tijanic olacak
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08 Şubat 2025 15:10
Süper Lig'de pazartesi günü düşme potasında yer alan Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin gol umudu David Tijanic olacak.  Geçen hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında Brezilyalı golcüleri Romulo ve Juan'ın ciddi şekilde sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emersonn'un da kupadaki Gaziantep sınavında sakatlık geçirmesi teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Bodrum FK karşılaşmasında 3 Brezilyalı'dan yararlanamayacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ileri uca, orta saha oyuncusu David Tijanic'i monte edeceği bildirildi. Sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş'un da tam olarak hazır olmaması nedeniyle Tijanic'i forvet olarak değerlendirecek Stoilov'un Japon oyuncu Matsuki'yi de koz olarak düşündüğü kaydedildi. Yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen Kubilay'ın ise maçın gidişatına göre görev alacağı ifade edildi. Bu sezon Göztepe'de en formda dönemini geçiren Slovenyalı Tijanic, 22 resmi maçta 6 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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