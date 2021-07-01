Göztepe'nin forveti Fransa'dan; Moussa Konate

Altay forveti güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken, Fransa'nın Dijon takımında oynayan Senegalli 28 yaşındaki oyuncu Moussa Konate'yi listesine eklediği öğrenildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin forveti Fransa'dan; Moussa Konate
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01 Temmuz 2021 12:17
Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da geçtiğimiz günlerde Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından kurmaylar, transfer çalışmalarına odaklandı.

Siyah-beyazlı kulübe, Fransa'nın Dijon kulübünden 28 yaşındaki forvet Moussa Konate'nin önerildiği öğrenildi. Menajerlerin önerdiği santrafor için Altay yönetiminin kararı teknik heyete bıraktığı belirtildi. Fransız ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservisiyle alınmayacağı, kiralık olarak kadroya katılmasının planlandığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Konate, Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens ve Dijon formaları giydi. Avrupa'nın bir çok liginde top koşturan Senegalli futbolcunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

89 GOL 33 ASİST

Fransa'nın Dijon kulübünde forma giyen deneyimli forvet, kariyerinde oynadığı 302 karşılaşmada 89 kez rakip fileleri havalandırdı ve 33 golün pasını verdi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Dijon formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.


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