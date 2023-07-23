Göztepe'nin Emir umudu sürüyor!

1.Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı stoper Emir Ortakaya için yeniden harekete geçti.



Göztepe yönetimi, lig bitiminde Fenerbahçe'ye dönen ancak sarı-lacivertlilerde şu ana kadar şans bulamayan genç oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için görüşmelere başladı.



Emir, Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının sadece 1'inde görev aldı ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna adını yazdıramadı.

Fenerbahçe'de stoper yoğunluğu nedeniyle Emir'in başka bir takıma kesin olarak kiralanacağı ifade edildi. Geçen sezon Göztepe'de en çok forma giyen oyuncuların başında olan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı için Süper Lig kulüplerinin de tekliflerde bulunduğu öğrenildi.



Emir'in ise şartların oluşması durumunda Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İtalya'da kampa giren Göztepe, şu ana kadar 8 takviye gerçekleştirdi.



Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'dan stoper Tarkan, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Trabzonspor'dan defans Taha, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün, Çaykur Rizespor'dan golcü Kubilay, Southampton'dan kaleci Lis, Diambars'tan kanat Diallo ve Konyaspor'dan forvet Diouf'u transfer etti. Göz-Göz kampta hazırlık maçları da oynayacak.