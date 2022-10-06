Göztepe'nin derdi gol

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni yönetim, yeni kadro ve yeni teknik heyet yapılanmasıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdüren Göztepe, geride kalan 7 maçta yalnız 4 kez ağları sarsabildi.



Hücum hattına Ali Akman, Mamah, Hüsamettin, Kvasina, Hasic, Atanga'yı transfer eden, elinde hücuma dönük Yasin Öztekin, Emre Çolak, Tijanic, Palmer gibi isimler bulunan Göz-Göz, gol yollarındaki sıkıntıya bir türlü çare bulamadı.



Bu sezon 7 maçın 3'ünde skor üretemeyen, hiç 2 golü ve seri galibiyetleri bir arada göremeyen Göztepe'nin kaydettiği toplam 4 golü Yasin (2), Mamah ve Hüsamettin attı. Göztepe, kadrosunda, jübile yapıp 3 yıl sonra zorunluluktan sahalara dönen 41 yaşındaki Murat Uluç ve 38 yaşındaki Paixao'yu bulunduran transfer yasaklısı hemşehrisi Altay'la birlikte ligin en kısır iki takımından biri oldu.





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