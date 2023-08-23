Göztepe Nielsen'le imzaladı

Lig'de cumartesi günü evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe bir transfere daha imza attı.



Geçen hafta Cezayirli kanat Messaoudi, sağ bek Fıratcan Üzüm ve orta saha Amehd Ildız'ı kadrosuna dahil eden Göz-Göz, Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'in de işini resmen bitirdi.



Son olarak İsveç'in Malmö takımında top koşturan 35 yaşındaki stoperle sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1988 doğumlu defans oyuncusu Lasse Nielsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.



Danimarka'da Aalborg'da futbola başlayan oyuncu, NEC Nijmegen, Gent ve Malmö'de oynadı. Nielsen'in Gent ve Malmö takımlarında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında tecrübesi bir hayli fazla. Nielsen geçen sezon İsveç'te 17 resmi maçta forma giymişti.