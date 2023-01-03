Göztepe, Ngalina ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado Springs forması giyen forvet oyuncusu Michee Ngalina'yı resmen kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Michee Ngalina ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.
Kongo doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu, ABD'de Philadelphia Union, Bethlehem Steel ve Los Angeles FC'de de top koşturdu. Ngalina, son 1 yılda Colorado Springs ekibinde 37 resmi maça çıktı. Toplam 3329 dakika sahada galan Ngalina 14 gol atıp 8 de asistle oynadı. Ngalina'nın forvet hattının yanı sıra kanatlarda da görev aldığı vurgulandı. Bu transferle yabancı sayısı 9'a yükselen Göztepe, Hasic ve Mihojevic ile yollarını kesin olarak ayıracak.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Michee Ngalina ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.
Kongo doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu, ABD'de Philadelphia Union, Bethlehem Steel ve Los Angeles FC'de de top koşturdu. Ngalina, son 1 yılda Colorado Springs ekibinde 37 resmi maça çıktı. Toplam 3329 dakika sahada galan Ngalina 14 gol atıp 8 de asistle oynadı. Ngalina'nın forvet hattının yanı sıra kanatlarda da görev aldığı vurgulandı. Bu transferle yabancı sayısı 9'a yükselen Göztepe, Hasic ve Mihojevic ile yollarını kesin olarak ayıracak.
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